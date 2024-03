Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Poppelsdorf: 36-Jähriger nach Einbruch in Mobilfunkgeschäft vorläufig festgenommen

Bonn (ots)

Der Einbruch in ein Mobilfunkgeschäft am Jagdweg in Bonn-Poppelsdorf blieb am frühen Mittwochmorgen (06.03.2024) nicht unbemerkt: Ein aufmerksamer Anwohner vernahm gegen 05:50 Uhr einen lauten Knall auf der Straße und meldete der Polizei im Anschluss einen Mann, der gerade durch eine zerstörte Schaufensterscheibe in das Geschäft geklettert war. Der Zeuge beobachtete den Tatverdächtigen weiter und gab seine Beobachtungen der Einsatzleitstelle durch. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der City-Wache eilten zum Tatort und konnten im Einsatzverlauf einen 36-jährigen Tatverdächtigen stellen und vorläufig festnehmen. Er war zwischenzeitlich vom Dachboden des Gebäudes auf das Dach gelangt und hatte versucht, sich dort zu verstecken. Nachdem die Einsatzkräfte den Mann mithilfe einer Drehleiter der Bonner Feuerwehr lokalisieren konnten, versuchte er über einen Balkon in eine Wohnung einzubrechen. Dort konnte er schließlich fixiert werden. Bei sich trug er zu diesem Zeitpunkt mehrere in dem Geschäft gestohlene Mobiltelefone.

Der 36-Jährige wurde zunächst ins Polizeipräsidium gebracht, aufgrund einer festgestellten Drogenbeeinflussung aber im weiteren Verlauf einer Klinik zugeführt, wo er aktuell bewacht wird. Das Kriminalkommissariat 13 hat die weiteren Ermittlungen gegen ihn übernommen. Diese dauern derzeit noch an.

Während des Polizei- und Feuerwehreinsatzes kam es im Jagdweg und auf der benachbarten Reuterstraße zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Erneut führte der schnelle Hinweis eines aufmerksamen Zeugen zur Festnahme eines Tatverdächtigen. Generell appelliert die Bonner Polizei: Rufen Sie bei verdächtigen Wahrnehmungen umgehend den Notruf 110, bleiben Sie aufmerksam und schildern der Polizei Ihre Beobachtungen.

