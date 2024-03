Polizei Bonn

POL-BN: Motorradfahrer bei Zusammenstoß mit Pkw auf Kölnstraße verletzt

Korrektur des Unfalldatums

Bonn (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Kölnstraße wurde am Mittwoch, 06.03.2024, ein 61-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt. Er befuhr, so der bisherige Ermittlungsstand, um 05:40 Uhr auf seinem Motorrad die Kölnstraße stadtauswärts. Hierbei handelt es sich um eine Vorfahrtstraße. In Höhe der Einmündung zur Seehausstraße stieß er gegen das Auto einer 63-jährigen Frau, die aus der verkehrsrechtlich untergeordneten Seehausstraße nach links auf die Kölnstraße abgebogen war. Vermutlich, so die ersten Ermittlungen der Beamtinnen und Beamten der Polizeiwache Innenstadt an der Unfallstelle, hatte sie den herannahenden Motorradfahrer zu spät bemerkt.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Zweiradfahrer so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungstransportwagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Autofahrerin blieb unverletzt.

Für die Dauer der Spurensicherungen und Ermittlungen an der Unfallstelle musste die Kölnstraße bis 08:10 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt werden.

Das Motorrad des Verletzten wurde sichergestellt und mit einem Abschleppwagen abtransportiert. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang werden beim Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei geführt.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell