Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: BMW gestohlen

Erfurt (ots)

In der Nacht von Montag zu Dienstag stahlen Unbekannte in Erfurt ein Auto. Die 51-jährige Halterin hatte ihren 5er BMW am Montagnachmittag vor ihrem Haus in Mönchenholzhausen geparkt. Vermutlich gingen die unbekannten Täter in der Nachtzeit auf Beutezug. Sie begaben sich zu dem geparkten Auto und öffneten es auf noch unbekannte Art und Weise. Anschließend starteten sie den Motor und fuhren davon. Der BMW verfügt über ein KeylessGo-System. Vermutlich machten sich die Diebe dies zu Nutze. Der Wert Wagens beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls. (MO)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell