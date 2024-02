Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Mehrere Einbrüche

Euskirchen (ots)

Am gestrigen Donnerstag (15. Februar) schlug ein Hund um 5.30 Uhr an der Terassentür eines Einfamilienhauses in der Franz-Sester-Straße in Euskirchen an. Nach dem Öffnen der Rollladen konnte der 55-jährige Bewohner des Hauses eine männliche Person in Richtung des Gartentors flüchten sehen.

Ein zuvor in der Garage gelagertes Pedelec befand sich im Garten des Hauses.

Um 7 Uhr bemerkte eine 74-Jährige in der Thomas-Eßer-Straße einen Mann in ihrem Zimmer, der dabei war, ihre Schränke zu durchwühlen.

Der Mann konnte vor Eintreffen der eingesetzten Polizeikräfte fliehen.

Die Kellertüre wurde durch den Unbekannten eingetreten und das Sicherungsschloss beschädigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell