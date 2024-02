POL-EU: Erfolgreiche Verkehrskontrolle in Euskirchen

Mechernich-Katzvey (ots) - Am gestrigen Mittwoch (14. Februar) befuhr eine 64-jährige Frau aus Mechernich gegen 13.40 Uhr die Landstraße 61 von Mechernich-Katzvey kommend in Fahrtrichtung Mechernich. Zur gleichen Zeit wurde im Bereich der Landstraße 61 Grünpflege betrieben. Hierfür standen mehrere Fahrzeuge mit gelben Warnblinklichtern auf dem Fahrstreifen in Fahrtrichtung Mechernich. Ein 30-Jähriger ging während ...

mehr