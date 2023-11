Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Brand in Ladengeschäft

Konstanz (ots)

Am Mittag des 27.11.2023 um 12:06 Uhr wurde die Feuerwehr Konstanz zu einem Brand in die Rosgartenstraße gerufen. Die Einsatzzentrale der Feuerwehr entsendete die Hauptamtliche Wache, die Abteilung Altstadt und die Abteilung Petershausen zur gemeldeten Adresse.

An der gemeldeten Einsatzstelle, stellte sich aber heraus, dass der Anrufer die Straßen verwechselt hatte und der Brand in einem Gebäude in der benachbarten Hussenstraße war. Sämtliche Einsatzkräfte fuhren daraufhin umgehend in die Hussenstraße.

Die ersten Einsatzkräfte konnten bei eintreffen eine starke Rauchentwicklung aus einem Ladengeschäft feststellen. Da nicht klar war ob noch Personen sich im Gebäude und dem Geschäft befanden, wurden mehrere Trupps zur Brandbekämpfung und Menschenrettung in das Gebäude geschickt. Aufgrund der Rauchausbreitung in das Treppenhaus und Teile des 1. Stockwerks, wurde parallel von einem weiteren Trupp die oberen Stockwerke auf Personen abgesucht. Hierbei konnte eine Person in einem rauchfreien und sicheren Bereich festgestellt werden. Die Person wurde während der Einsatzmaßnahmen von Feuerwehrkräften betreut, sodass sie das Gebäude nicht verlassen musste.

Nach kurzer Zeit konnte der Brand in einem Lagerraum lokalisiert und gelöscht werden. Danach wurde das Gebäude mittels Hochdrucklüftern belüftet und die Wohnungen auf giftige Rauchgase kontrolliert. Die Bewohner konnten nach der Kontrolle wieder in Wohnungen zurückkehren.

Zwei Stunden nach der Alarmierung konnten alle Einsatzkräfte der Feuerwehr Konstanz wieder einrücken. Die Einsatzstelle wurde zu weiteren Ermittlungen an die Polizei übergeben. Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt.

- Einsatzstichwort: Feuer Gebäude - Datum: 27.11.2023 - Uhrzeit: 12:06 Uhr - Einsatzort: Hussenstraße - Eingesetzte Kräfte: Hauptamtliche Wache, Abt. Altstadt, Abt. Petershausen - Fahrzeuge: 6/10-4, 6/46, 6/33, 6/10-1, 6/44-3, 6/19, 1/44, 6/14-1

Original-Content von: Feuerwehr Konstanz, übermittelt durch news aktuell