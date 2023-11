Feuerwehr Konstanz

FW Konstanz: Ausgelaufener Heizöltank

Konstanz (ots)

Am Mittag des 25.11.2023 stellte ein Hausbewohner in der Allensbacher Schlappengasse fest, dass sein Heizöltank aufgrund eines technischen Defekts Leck geschlagen hatte und sich ca. 200 Liter Heizöl in seinem Heizkeller ergossen hatten.

Da die örtliche Feuerwehr Allensbach keine technischen Mittel zum abpumpen des Heizöls hatte wurde um 13:02 Uhr die Gefahrstoffeinheit der Feuerwehr Konstanz nachalarmiert.

Die Kräfte der Gefahrguteinheit pumpten mit speziellen Pumpen das ausgelaufene Heizöl in einen sicheren IBC-Container um und banden mit Bindemittel die Heizölreste im Keller ab.

Nach ungefähr 2,5 Stunden konnte der Einsatz beendet werden und alle Einsatzkräfte wieder an ihre Standorte einrücken.

