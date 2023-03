POL-NB: Glätte: Viele Blechschäden, eine Sperrung dauert an

Neubrandenburg (ots) - Gestern Nachmittag hat sich ein Jugendlicher in der Neubrandenburger Oststadt schwer an seinen Händen verletzt, nachdem ein vermutlich von Silvester liegengebliebener Böller erneut angezündet wurde. Da zum Zeitpunkt der Explosion mehrere Jugendliche zusammen waren, muss derzeit noch ermittelt werden, wie der Feuerwerkskörper gezündet wurde. Das Opfer musste im Klinikum behandelt werden. In ...

