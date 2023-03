POL-NB: Information zum Versammlungsgeschehen am 06.03.2023 im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Neubrandenburg

Pasewalk (ots) - Am 05.03.2023, gegen 21:45 Uhr, kam es in der Marktstraße in Pasewalk zu einem Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden. Hierbei befuhr ein 36-jähriger polnischer Fahrzeugführer mit seinem PKW Mazda die Marktstraße. Dabei benutzte er verbotener Weise sein Handy und war hierdurch abgelenkt. Auf Grund dessen kam er in einer Linkskurve mit seinem PKW nach ...

mehr