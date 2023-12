POL-PDWIL: Tödlicher Verkehrsunfall (Nachtrag zur Pressesofortmeldung über schweren Verkehrsunfall auf der B 51)

Bitburg und Kruchten (ots) - Am Samstagvormittag, den 09.12.2023, wurde die Polizeiinspektion Bitburg über einen Einbruch in einen Schuppen in der Neuerburger Straße in Bitburg in Kenntnis gesetzt. Mutmaßlich in der vorangegangenen Nacht verschafften sich der oder die Täter widerrechtlich Zutritt zu dem Schuppen und entwendeten dort diverse Elektrowerkzeuge sowie ...

mehr