POL-SN: Diebstähle aus Fahrzeugen

Sowohl gestern als auch heute griffen unbekannte Täter auf Friedhofsparkplätzen in Schwerin Autos an und entwendeten Taschen und darin befindliche Wertsachen. Die verursachten Sachschäden sind in beiden Fällen höher als die Tatbeute selbst. Auf dem Parkplatz am Obotritenring entwendeten der oder die Täter am gestrigen Nachmittag eine Handtasche aus dem Innenraum eines Opel Corsa. Der Schaden wird derzeit auf ca. 300EUR geschätzt. Neben Bargeld sind sämtliche Papiere der 40-jährigen deutschen Geschädigten abhandengekommen. Am heutigen Vormittag wurde ein Fahrzeug auf einem Parkplatz am Krebsbach angegriffen. Der Gesamtschaden wird insgesamt auf ca. 500EUR geschätzt, inbegriffen sind der Sachschaden am Fahrzeug als auch der Verlust der Wertgegenstände.

Ein kurzer Tankstopp, ein kleiner Einkauf oder in diesen Fällen die Grabpflege: Diebe nutzen viele Gelegenheiten, um Wertsachen aus einem Fahrzeug zu stehlen.

Daran sollten Sie denken:

- Das Auto ist kein Tresor. - Lassen Sie keine Wertsachen oder Bargeld sichtbar im Fahrzeug liegen. - Ausweise, Fahrzeugpapiere und andere Dokumente sollten niemals im Auto aufbewahrt werden. Nehmen Sie diese stets an sich, wenn Sie das Auto verlassen. - Bewahren Sie keine Wertsachen im Kofferraum auf.

