Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Fahrgast entzieht sich gewaltsam der Fahrscheinkontrolle - Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

Nachdem es am gestrigen Tag zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Fahrscheinkontrolleur mit einem Fahrgast der Straßenbahn gekommen war, sucht die Polizei nun nach Zeugen:

Gegen 10.00 Uhr sprach ein 40-jähriger Fahrscheinkontrolleur (deutsch) einen unbekannten Fahrgast in der Linie 4 der Schweriner Straßenbahn an und bat um Vorlage eines Fahrscheins. Der Unbekannte stieg jedoch in der Wismarschen Straße in Höhe Heinrich-Seidel-Straße aus und ignorierte laut ersten Erkenntnissen die Aufforderung des Prüfers. Als dieser die Polizei hinzuziehen wollte, schlug der unbekannte Tatverdächtige dem Kontrolleur nach ersten Informationen sein Handy aus der Hand und flüchtete zu Fuß in Richtung Dr.-Hans-Wolf-Straße. Der Mitarbeiter des Nahverkehrs nahm zu Fuß die Verfolgung des Flüchtigen auf, brach diese jedoch erfolglos ab. Personen oder Sachen wurden laut ersten Erkenntnissen bei der Auseinandersetzung nicht geschädigt.

Der unbekannte Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: Ca. 35-40 Jahre alt, ca. 1,75 m groß, schlank/ sportliche Statur, kurze blonde Haare / Seiten sehr kurz - oben etwas länger, trug kleinen hellen Ohrring, bekleidet mit schwarzer Daunenjacke und blauer Jeans, trug schwarze kleine Umhängetasche.

Laut polizeilichen Erkenntnissen könnte ein unbekannter Zeuge die beschriebene Situation außerhalb der Bahn beobachtet haben. Insbesondere dieser Zeuge wird, gebeten, sich mit der Polizei Schwerin unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache in Verbindung zu setzen. Aber auch sonstige Zeugen werden um Kontaktaufnahme zur Aufklärung der Straftat gebeten.

Die Ermittlungen zu diesem Sachverhalt werden beim Kriminalkommissariat Schwerin geführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell