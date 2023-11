Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Nach Computerbetrug: Öffentlichkeitsfahndung der Polizeiinspektion Schwerin (mit Bild)

Schwerin (ots)

Am 24.8.2022 wurde einer 85-jährigen Schwerinerin beim Einkaufen ihre Geldbörse gestohlen. Mit der inliegenden Girocard hob ein unbekannter Tatverdächtiger dann am Folgetag einen vierstelligen Geldbetrag am Geldautomaten einer Schweriner Bank ab.

Nach Ausschöpfung anderer Ermittlungsansätze wendet sich die Schweriner Polizei nun an die Öffentlichkeit und veröffentlicht eine Fotoaufnahme, die den mutmaßlichen Tatverdächtigen nach der Tatbegehung zeigt.

Dieses befindet sicher hier: https://fcld.ly/fahndsn1101

Wer den Mann kennt oder Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-1345 oder -1560 oder über Onlinewache mit der Polizei Schwerin in Verbindung zu setzen.

