Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: 60-jährige Frau bei Fettbrand verletzt

Schwerin (ots)

Eine 60-jährige Frau wurde gestern bei einem Fettbrand im Schweriner Stadtteil Werdervorstadt verletzt: Die Frau hatte laut ersten Erkenntnissen gegen 13.30 Uhr in ihrer Wohnung in der Hafenstraße einen mit Speiseöl gefüllten Kochtopf auf dem Herd erhitzt. Der Topf blieb dann vermutlich unbeaufsichtigt, so dass es zur Entzündung des Öls kam.

Bei den Löschversuchen wurde die Frau verletzt und musste mit Verbrennungen ins Klinikum gebracht werden. Das Feuer konnte von einem Nachbarn gelöscht werden.

Zwei weitere Anwesende in der Wohnung, eine 77-jährige Frau und ein 15-jähriger Jugendlicher, wurden laut ersten Informationen nicht verletzt.

Die Höhe des Sachschadens in der Küche wird von der Polizei auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Es handelt sich bei allen Beteiligten um deutsche Staatsangehörige.

