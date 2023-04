POL-BO: Versuchter Raub in Bochum - Zeugen halten Tatverdächtigen fest

Bochum / Recklinghausen (ots) - Am späten Samstagabend wurden drei junge Männer (18/19/20 - alle aus Recklinghausen) in der Bochumer Innenstadt attackiert. Das kriminelle Trio schlug auf die Opfer ein und versuchte, diese zu bestehlen. Gegen 23.20 Uhr hielten sich die drei Männer aus Recklinghausen am Gustav-Heinemann-Platz in der Innenstadt am U-Bahn-Eingang der Linie U35 auf, als sich ihnen das kriminelle Trio ...

mehr