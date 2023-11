Polizeiinspektion Schwerin

POL-SN: Zwei körperliche Auseinandersetzungen in der Nacht zum Feiertag: Polizei sucht Zeugen

Schwerin (ots)

In der Nacht zum 31.10. kam es in Schweriner Gaststätten zu zwei körperlichen Auseinandersetzungen, bei denen laut derzeitigem Kenntnisstand insgesamt drei Personen geschädigt wurden:

Zunächst kam es gegen 0.20 Uhr zu einer körperlichen Auseinandersetzung vor einer Diskothek in der Straße Pappelgrund, bei der zwei deutsche 44-jährige Männer von einer Gruppe unbekannter Tatverdächtiger in Folge von mutmaßlichen Streitigkeiten körperlich angegriffen wurden. Die Geschädigten erlitten leichte Verletzungen; die unbekannten Tatverdächtigen konnten flüchten.

Bei den Flüchtigen soll es sich um ca. 7 männliche Personen mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt haben. Zu drei Tatverdächtigen liegen vage Beschreibungen vor: Person 1: bekleidet mit blaue Jacke, weiße Ärmel / zu einem Zopf gebundene Haare / stämmige Statur, Person 2: dünne Statur / trug Sonnenbrille mit goldenem Emblem / ca. 170 cm groß Person 3: dünne Statur / trug weißes Basecap, weißen Pullover, weiße Hose.

Einer der beiden Geschädigten war in weiterer Folge derart aufgebracht, dass von ihm Gefahren für die öffentliche Sicherheit ausgingen. Er erhielt daher von der Polizei einen Platzverweis, dem er jedoch nicht nachkam. Der 44-Jährige wurde in Gewahrsam genommen und am Morgen beim Polizeihauptrevier entlassen.

Später, gegen 1.35 Uhr, kam es zu einer weiteren Auseinandersetzung; dieses Mal in einer Diskothek in der Mecklenburgstraße: Hier wurde laut ersten Informationen ein 22-jähriger Mann (Staatsangehörigkeit: sierra-leonisch) von drei unbekannten Tatverdächtigen geschlagen. Augenscheinliche Verletzungen erlitt er nicht; die drei Unbekannten konnten zunächst nicht ermittelt werden. Der alkoholisierte Geschädigte war ebenfalls sehr aufgebracht und zeigte sich aggressiv. Auch diesem Mann wurde von der Polizei ein Platzverweis auferlegt, dem jedoch keine Folge geleistet wurde.

Der 22-Jährige wurde ebenfalls in polizeilichen Gewahrsam genommen und am Morgen entlassen.

Das Schweriner Kriminalkommissariat hat die Ermittlungen zu beiden Körperverletzungsdelikten aufgenommen und sucht nun nach Zeugen. Wer die Vorgänge beobachtet hat oder Angaben zu den flüchtigen Tatverdächtigen machen kann, wird gebeten, sich unter den Telefonnummern 0385/5180-2224 oder -1560 oder über die Onlinewache mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Schwerin, übermittelt durch news aktuell