POL-SN: 81-jähriger verursacht Verkehrsunfälle - Polizei sucht mögliche Geschädigte

Schwerin (ots)

Am gestrigen Abend gegen 17.35 Uhr wurde die Polizei über ein Unfallfahrzeug informiert, das mit starken Schäden im Schweriner Stadtteil Zippendorf aufgefunden worden war: Der Wagen stand an der Crivitzer Chaussee; von dem Fahrer fehlte zunächst jede Spur.

Der mutmaßliche Fahrer des Wagens, ein 81-jähriger Mann aus Schwerin, konnte fußläufig im weiteren Verlauf von Bürgern im Nahbereich angetroffen und bis zum Eintreffen der Polizei angehalten werden. Es handelte sich um einen Deutschen, der seit dem 30.10. als vermisst galt und von der Polizei per Öffentlichkeitsfahndung vom 31.10. gesucht wurde. Der laut ersten Erkenntnissen verwirrt erscheinende Mann wurde in eine Pflegeeinrichtung gebracht und war unverletzt. An seinem Fahrzeug, einem silberfarbenen Audi Q2, wurden erhebliche Sachschäden in Höhe von ca. 8.000 Euro festgestellt. Die Ursache dieser Schäden ist bis dato unbekannt.

Es liegen Erkenntnisse dazu vor, dass der Unfallfahrer sein Fahrzeug am 30. und 31.10 überregional bewegt haben könnte und es in diesem Zusammenhang auch zu noch unbekannten Unfallgeschehen gekommen sein dürfte. Werden Geschädigte auf Schäden unbekannter Ursache an ihrem Eigentum aufmerksam, ist die örtliche Polizeidienststelle zu verständigen.

Das Kriminalkommissariat Schwerin hat die Ermittlungen zum Verdacht der Unfallflucht sowie Gefährdung des Straßenverkehrs aufgenommen. Der Führerschein des Tatverdächtigen wurde von der Polizei einbehalten; sein Wagen musste abgeschleppt werden.

