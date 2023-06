Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallfluchten

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen sucht Zeugen zu zwei Verkehrsunfallfluchten, die sich am Montagvormittag an der Parkstraße sowie Dienstag- bis Mittwochabend an der Wietersheimstraße in Stadthagen ereigneten.

Montagmorgen, zwischen kurz vor 10 und 10.50 Uhr, wurde der Außenspiegel eines an der Parkstraße geparkten VW Up eines Pflegedienstes abgefahren.

Dienstagabend, zwischen ca. 19.30 Uhr, bis Mittwochabend, ca. 19.30 Uhr, wurde ein schwarzer Mazda 6 an der Beifahrerseite gestreift, wodurch Kratzer entstanden sind.

Die Verursacher verließen in beiden Fällen die Unfallstelle, ohne auf die Geschädigten zu warten oder die Polizei zu informieren. Zeugenhinweise werden unter 05721/98220 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell