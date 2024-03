POL-PPRP: Auto aufgebrochen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) - Am 14.03.2024, gegen 18 Uhr, zündelten drei bisher unbekannte Jugendliche auf einem Parkplatz in der Speyerer Straße. Infolgedessen wurde ein daneben geparkter Anhänger in Brand gesetzt und beschädigt. Die Jugendliche flüchteten bereits vor Eintreffen der Polizei. Die Feuerwehr löschte den Brand. Eine Zeugin, die das Geschehen beobachtete, beschrieb die Jugendliche wie folgt: - ca. ...

mehr