Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240128 - 0095 Frankfurt - Ginnheim

Bornheim: Volksverhetzende Äußerung und Schmiererei

Frankfurt (ots)

(lo) In Ginnheim kam es am Samstag (27.01.24) zu volksverhetzenden Äußerungen, in Bornheim am Sonntag (28.01.24) zu einer israelfeindlichen Farbschmiererei.

Bei den Äußerungen konnte ein Jugendlicher von der Polizei festgenommen werden. Im Fall der Farbschmiererei sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Samstag, gegen 23.55 Uhr, bemerkten Einsatzkräfte, die sich aufgrund einer anderen Einsatzlage im Bereich der U-Bahnstation "Niddapark" aufhielten, einen Jugendlichen, der einige Kraftausdrücke in Richtung der Polizei äußerte.

Im weiteren Verlauf verschärften sich seine verbalen Entgleisungen und der Jugendliche äußerte sich volksverhetzend, um anschließend zu flüchten.

Der Fluchtversuch scheiterte, da die eingesetzten Kräfte den Jugendlichen sofort festnehmen konnten.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der 16-Jährige seinen Erziehungsberechtigten übergeben. Er muss sich nun wegen des Verdachts der Volksverhetzung verantworten.

Am Sonntag, 28. Januar 2024, gegen 03.30 Uhr, brachten unbekannte Täter erneut eine israelfeindliche Farbschmiererei an einer Baustellenabsperrung auf der Berger Straße an.

Die Schmiererei hatte eine Größe von ca. 151 cm x 39 cm und wurde mit schwarzer Sprühfarbe angebracht.

Bereits am 22.01.2024 wurde an gleicher Stelle ein Graffiti mit identischem Inhalt festgestellt.

Die Polizei sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise geben können. Diese werden gebeten, sich mit dem 06. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510600 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell