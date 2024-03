POL-PPRP: Schlägerei zwischen Jugendlichen - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - Seit Donnerstag, 14.03.2024, wird ein in Ludwigshafen wohnender 12-jähriger vermisst. Er verließ am Donnerstag gegen 07:00 Uhr eine Betreuungseinrichtung in Ludwigshafen Gartenstadt. Seitdem ist sein Aufenthaltsort unbekannt. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Junge nicht aufgefunden werden, so dass wir die Öffentlichkeit ...

