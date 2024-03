POL-PPRP: Verdacht auf Tötungsdelikt in Frankenthal - Zeugen gesucht

Ludwigshafen- Oggersheim (ots) - Am Mittwochmittag (13.03.2024,12:30 Uhr), beschädigten bisher unbekannte Personen das Küchenfester einer 39-Jährigen. Eine genaue Schadenshöhe steht bislang nicht fest. Wer konnte die Tat beobachten? Hinweise werden an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz ...

