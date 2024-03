Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Fahrerflucht in der Maxdorfer Straße

Ludwigshafen-Oggersheim (ots)

Am Mittwochmorgen (13.03.2024) zwischen 07:50 Uhr und 08:57 Uhr, missachtete ein bisher unbekannter Fahrer an der Kreuzung Maxdorfer Straße/Pfalzgrafenstraße die Vorfahrt einer 27-jährigen Autofahrerin. Es kam zum Zusammenstoß. Am Auto der 27-Jährigen entstand ein geschätzter Sachschaden von 3.000 Euor.

Der unbekannte Faherer entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligtem nachzukommen. Er konnte wie folgte beschrieben werden:

-männlich

-circa 50 Jahre alt,

-etwa 1.70m-1.80m-dunkle und lockige Haare

-Aknenarben im Gesicht

