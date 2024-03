POL-PPRP: Fahrerflucht in der Scharnhorststraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) - In der Zeit vom 12.03.2024, gegen 22:55 Uhr, und 13.03.2024, gegen 01 Uhr, brachen bisher unbekannte Personen auf ein Firmengelände in der Bruchwiesenstraße ein. Sie stahlen zwei Kabelspulen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen im Bereich der Bruchwiesenstraße gesehen? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail ...

