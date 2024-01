Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfallflucht auf Pendlerparkplatz Bohlswarfer Weg in Schortens

Schortens (ots)

Am 21.01.2024 parkte ein Geschädigter seinen blauen Pkw (Hyundai i30, mit FRI-Kennung) in der Zeit von 01:00 Uhr bis 02:00 Uhr auf dem Pendlerparkplatz am Bohlswarfer Weg in Schortens. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er frische Unfallschäden im linken Bereich der Heckschürze fest. Den unbekannten Unfallverursacher konnte er am Unfallort nicht mehr antreffen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem Sachverhalt machen können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter 04461 799-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen.

