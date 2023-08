Coesfeld (ots) - Zwei unbekannte Männer haben am Dienstag (29.08.23) einen 78-jährigen Dülmener an seiner Wohnung an der Schloßstraße verletzt. Gegen 20.40 Uhr klingelte es an der Tür des Mannes. Beide Täter versuchten, ins Innere zu gelangen. Das verhinderte der Mann. Bei der Rangelei schlug einer der Unbekannten in Richtung des 78-Jährigen, verfehlte ihn ...

