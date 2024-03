Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Diebstahl aus Auto in der Bruchwiesenstraße - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

In der Zeit zwischen dem 11.03.2024, gegen 8 Uhr und dem 13.03.2024, gegen 23 Uhr, stahlen bisher unbekannte Personen eine Bluetooth Box aus dem Kofferraum des Autos eines 32-Jährigen. Dieser war in der Bruchwiesenstraße bei einer Leihwagenfirma geparkt. Es entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro. Wer hat in der Bruchwiesenstraße Beobachtungen gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell