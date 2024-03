POL-BS: Kontrolle von Großraum- und Schwertransporten

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Alte Frankfurter Straße 10.03.2024, 21:00 Uhr - 11.03.2024, 10:00 Uhr Unbekannter Täter bricht mehrmals ein Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen brach ein unbekannter Täter in ein Firmengebäude in der Alten Frankfurter Straße in Braunschweig ein. Über ein Fenster gelangte er gewaltsam in das tatbetroffene Objekt. Dort entwendete er die angebrachte Überwachungskamera, einen ...

