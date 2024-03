Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Einbruch in ein Firmengebäude und in ein Auto

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Alte Frankfurter Straße

10.03.2024, 21:00 Uhr - 11.03.2024, 10:00 Uhr

Unbekannter Täter bricht mehrmals ein

Zwischen Sonntagabend und Montagmorgen brach ein unbekannter Täter in ein Firmengebäude in der Alten Frankfurter Straße in Braunschweig ein. Über ein Fenster gelangte er gewaltsam in das tatbetroffene Objekt. Dort entwendete er die angebrachte Überwachungskamera, einen Werkzeugwagen sowie eine Klappleiter. Zusätzlich wurde im gleichen Tatzeitraum die Scheibe eines auf dem Firmengelände befindlichen Fahrzeuges eingeschlagen. Es wurden diverse Fahrzeugteile, wie die Airbags, Scheinwerfer und das Navigationssystem entwendet. Anschließend flüchtete der Täter unerkannt durch einen aufgeschnittenen Zaun in einen angrenzenden Kleingartenverein.

Die Kriminalpolizei nahm die Tatorte auf und leitete die Ermittlungen ein.

Nun werden Zeugen gesucht, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell