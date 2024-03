Polizei Braunschweig

POL-BS: Zeugenaufruf - Verkehrsunfall durch Rotlichtverstoß

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Münchenstraße

05.03.2024, 07:53 Uhr

Am Dienstagmorgen kam es in der Münchenstraße zum Zusammenstoß von zwei Pkws. Als der 36-jährige Unfallverursacher aus der Münchenstraße links auf den Zubringer der A391 in Richtung Süden fahren wollte, kollidierte er im Kreuzungsbereich mit einem 53-jährigen Pkw-Führer, der die Münchenstraße in Richtung Cyriaksring befuhr. Durch den Zusammenstoß wurde der 53-jährige Mann leicht verletzt.

Der Verkehr wird an der entsprechenden Unfallstelle durch Lichtsignalanlagen geregelt. Da die jeweiligen Ampeln nicht parallel Grünlicht zeigen, steht ein Rotlichtverstoß im Raum.

Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise zur Schaltung der Lichtsignalanlage geben können. Hinweise bitte an den Verkehrsunfalldienst unter der Telefonnummer 0531/476-3935.

