POL-BS: Sachbeschädigung und Auseinandersetzung nach Fußballspiel - Geschädigter und Zeugen gesucht

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Inselwall 02.03.2024, 01:55 Uhr Unbekannter zündet ein Auto an In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde ein Pkw im Inselwall in Brand gesetzt. Ein bislang unbekannter Täter zündete das Fahrzeug auf unbekannte Weise an und flüchtete dann vom Tatort. Das Auto brannte komplett aus, bevor die Feuerwehr den Brand löschen konnte. Der Sachschaden beläuft sich auf einen fünfstelligen ...

