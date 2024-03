POL-BS: Verkehrsinformationen zum Heimspiel von Eintracht Braunschweig gegen Hansa Rostock

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Altstadtring 02.03.2024, 22.55 Uhr Fußgänger erliegt seinen schweren Verletzungen Am späten Samstagabend kam es im Kreuzungsbereich Altstadtring/Madamenweg zu einem Verkehrsunfall. Ein 19-Jähriger befuhr dabei mit seinem Audi den Altstadtring in Richtung Rudolfplatz. In Höhe Madamenweg fuhr er bei "Grün" in den Kreuzungsbereich ein. Zur gleichen Zeit überquerte ein von rechts kommender, 57-jähriger Fußgänger trotz rot zeigender ...

mehr