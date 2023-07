Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Versuchter Aufbruch von Zigarettenautomat

Pforzheim (ots)

Zwei bislang unbekannte Täter gingen am frühen Donnerstagmorgen einen Zigarettenautomaten gewaltsam an.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen machten sich die zwei Täter, gegen 00:50 Uhr, an dem in der Kallhardtstraße befindlichen Zigarettenautomaten gewaltsam zu schaffen. Durch einen aufmerksamen Zeugen in ihrem Vorhaben offenbar gestört, flüchteten sie noch bevor die verständigte Polizei eintraf. Die zwei Täter können wie folgt beschrieben werden: Beide Personen waren männlich und etwa 20 Jahre alt. Alle zwei waren dunkel gekleidet und hatten die Kapuzen ihrer Oberteile über den Kopf gezogen. Das Polizeirevier Pforzheim-Süd bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 07231 186-3311 zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

