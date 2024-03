POL-BS: Verkehrsinformation zu Versammlungen am Samstag

Braunschweig (ots) - BAB 2 in Fahrtrichtung Berlin, Gemarkung Wendeburg 29.02.2024, 15:03 Uhr Lkw-Fahrer tödlich verletzt Gestern Nachmittag kam es auf der A2 in Fahrtrichtung Berlin, in Höhe Wendeburg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27 - jähriger Lkw-Fahrer tödlich verletzt wurde. Der 27-Jährige befuhr die A2 auf dem Hauptfahrstreifen in Richtung Berlin, wo sich durch einen vorangegangenen Verkehrsunfall ein Stau über alle drei Fahrstreifen gebildet hatte. Dies ...

