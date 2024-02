POL-BS: Öffentlichkeitsfahndung nach gewerbsmäßigem Ladendiebstahl

Braunschweig (ots) - Stadtgebiet, 26.02.2024 Insgesamt vier Diebstähle von Geldbörsen in Supermärken Eine 78-jährige Braunschweigerin befand sich am gestrigen Montag zur Mittagszeit in einem Supermarkt an der Celler Straße. Beim Einkauf hatte sie ihre Tasche in ihrem Rollator abgelegt und musste an der Kasse feststellen, dass ihre Geldbörse fehlte. Bargeld und ihr gesamten Papiere waren weg. Ein Strafverfahren wurde ...

mehr