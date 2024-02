Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruchsdiebstahl in einen Autohandel - Zeugen gesucht

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Ernst-Böhme-Straße

24./25.02.2024, 21:00 Uhr - 11:00 Uhr

Unbekannter Täter stehlt ein Auto

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drang ein bislang unbekannter Täter auf unbekannte Weise in einen Autohandel in Veltenhof ein. Im Objekt durchwühlte der Täter diverse Schränke und nahm 3 Fahrzeugschlüssel und ein Händlerkennzeichen an sich. Anschließend begab er sich auf die Ausstellungsfläche im Außenbereich des Autohauses und entwendete vermutlich unter Verwendung des zuvor entwendeten Schlüssels einen VW Golf in der Farbe weiß. Der Täter ließ die beiden anderen Fahrzeugschlüssel zurück und flüchtete unerkannt mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Der Einbruchsdiebstahl wurde am nächsten Morgen durch einen Verantwortlichen festgestellt.

Die Kriminalpolizei nahm den Tatort auf und leitete die Ermittlungen ein. Nun werden Zeugen gesucht, die am in dieser Nacht Beobachtungen in Veltenhof gemacht haben. Hinweise bitte an den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0531/476-2516.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell