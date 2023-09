Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Reitsättel aus Gestüt gestohlen

Redefin (ots)

Aus dem Gestüt in Redefin haben unbekannte Täter in der Nacht zum Dienstag nach einer ersten Übersicht mindestens 15 Reitsättel gestohlen. Der dabei entstandene Gesamtschaden soll sich ersten Schätzungen zufolge auf etwa 20.000 Euro belaufen. Nach ersten Erkenntnissen sind die Täter offenbar durch ein Fenster in einen Pferdestall eingedrungen und haben dann aus mehreren verschlossenen Spinten der dortigen Sattelkammer die Reitsättel entwendet. In weiterer Folge haben die Täter die Sättel bis zum Grundstückszaun transportiert und von dort aus vermutlich in ein Fahrzeug verladen. Die Polizei, die von einer gezielten Tat ausgeht, ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweise zu dieser Tat bzw. zum Verbleib der gestohlenen Reitsättel nimmt die Polizei in Hagenow (Tel. 03883/ 6310) entgegen.

