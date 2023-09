POL-LWL: Quad von Privatgrundstück gestohlen

Neustadt-Glewe (ots) - Eine brennende Koniferenhecke hat am späten Montagvormittag auf einem Privatgrundstück in Neustadt-Glewe Beschädigungen an einem Sichtschutzzaun und an einem Badepool verursacht. Ersten Erkenntnissen zufolge soll die mehrere Meter lange Hecke im Zuge von Gleisbauarbeiten an der angrenzenden Bahnstrecke in Brand geraten sein. Vermutlich wurde das Feuer beim Benutzen von Bauwerkzeugen durch ...

