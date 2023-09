Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Kind bei Auffahrunfall auf der B 192 verletzt

Goldberg (ots)

Bei einem Auffahrunfall auf der B 192 nahe Goldberg ist am Montagvormittag ein 6 Jahre alter Junge leicht verletzt worden. Ersten Erkenntnissen zufolge hatte die 60-jährige Fahrerin eines mit vier Personen besetzen PKW wegen eines Abbiegemanövers die Geschwindigkeit verringert, als ein nachkommendes Auto auf den PKW der Frau auffuhr. Dabei erlitt der Sechsjährige, der sich mit zwei weiteren Kindern im Auto der 60-Jährigen befand, leichte Verletzungen. Der Junge wurde zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Alle weiteren Insassen sowie der 38-jährige Fahrer des nachfolgenden PKW blieben unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Sie mussten abgeschleppt werden. Im Zuge der Unfallaufnahme musste die B 192 zwischen Goldberg und Dobbertin halbseitig an der Unfallstelle gesperrt werden. Die Ermittlungen der Polizei zur genauen Unfallursache dauern an.

