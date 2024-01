Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Öffentlichkeitsfahndung- Diebstahl Kennt jemand das Duo? - Bitte kreisweit veröffentlichen -

Herford (ots)

(sls) Die Kriminalpolizei Herford ist auf der Suche nach zwei Tätern, die in Verdacht stehen eine Geldkassette mit einem hohen Bargeldbetrag aus einem Ladenlokal entwendet zu haben.

Am 12.06.2023 betrat zunächst einer der beiden Tatverdächtigen den Laden an der Bismarckstraße in Herford und verwickelte die Mitarbeiterin durch verschiedene Fragen in ein Gespräch, um sie dadurch in den hinteren Bereich des Geschäftes zu locken. Während des Gespräches betrat der zweite Tatverdächtige ebenfalls das Geschäft und konnte durch die abgelenkte Mitarbeiterin kurzfristig nicht weiter beobachtet werden. Es besteht der Verdacht, dass die zweite Person den Moment nutzte, um aus einem anliegenden Raum eine Geldkassette mit einer 5-stelligen Bargeldsumme zu entwenden. Anschließend verließen beide männlichen Personen das Geschäft in bislang unbekannte Richtung.

Mit dem Beschluss des Amtsgerichtes in Bielefeld kann nun eine Öffentlichkeitsfahndung mit Fotos aus der Überwachungskamera des Geschäftes erfolgen: Wer kennt die beiden Männer auf den Fotos und kann Angaben zu diesen Personen machen?

Die Bilder und genaue Beschreibungen der Männer befinden sich im Downloadbereich des Fahndungsportals der Polizei NRW unter: https://polizei.nrw/fahndung/125583

Hinweise nimmt die Polizei Herford unter 05221/8880 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell