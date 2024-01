Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang - VW kommt von Fahrbahn ab

Löhne (ots)

(jd) Am Mittwoch (24.1.) ereignete sich um 10.25 Uhr ein Verkehrsunfall am Alten Salzweg in Mennighüffen. Nach ersten Ermittlungen fuhr ein 50-jähriger Mann aus Löhne mit seinem VW in Richtung Bergkirchener Straße. Aus bislang noch nicht eindeutig feststehnden Gründen kam das Fahrzeug in Höhe der Hausnummer 140 in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und prallte dort frontal gegen einen Strommasten und gelangte dann über eine Rasenfläche und ein Steinbeet. Auf einer Hofeinfahrt kam der Pkw dann schlussendlich zum Stillstand. Zeugen, die die Unfallstelle passierten, leisteten umgehend erste Hilfe und setzen einen Notruf ab. Trotz umgehend eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der 50-Jährige noch an der Unfallstelle. Die Unfallstelle war für die Dauer der Unfallaufnahme für mehrere Stunde gesperrt. Der Unfall wurde mit Unterstützung des Verkehrsunfallaufnahme-Teams des Polizeipräsidiums Bielefeld und des Verkehrskommissariats Herford aufgenommen. Die weiteren Ermittlungen zur möglichen Unfallursache dauern noch an.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell