Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Kundin erhält Geldbörse zurück

Kirchlengern (ots)

(jd) Eine Frau aus Kirchlengern befand sich gestern (24.1.), gegen 11.15 Uhr in einem Lebensmittelgeschäft an der Straße In der Mark, als sie plötzlich das Fehlen ihrer Geldbörse feststellte. Schon wenige Momente zuvor hatte sie einen Mann bemerkte, der sich auffällig in ihrer Nähe bewegte. Als die Frau den Diebstahl aus ihrer Handtasche bemerkte, ging der Unbekannte gerade durch den Kassenbereich Richtung Ausgang. Die Frau folgte ihm und machte durch lautes Rufen auf sich aufmerksam. Daraufhin händigte der Mann das Portemonnaie aus und flüchtete zu Fuß über den Parkplatz. Der Unbekannte ist etwa 60 bis 70 Jahre alt und schlank. Er hat ein südeuropäisches Erscheinungsbild, graue Haare und trug zum Tatzeitpunkt einen blauen Mantel. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die Angaben zu dem bisher Unbekannten machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

