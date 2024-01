Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Diebstahl aus Fahrzeug - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Am Mittwoch (24.1.) stellte der Inhaber einer Firma fest, dass bisher Unbekannte zwei seiner Firmenfahrzeuge gewaltsam geöffnet haben. Die beiden Fahrzeuge der Marke Fiat standen seit Dienstagnachmittag auf einem Firmenparkplatz an der Kirchnerstraße. Der oder die unbekannten Täter nutzten offensichtlich ein Werkzeug, um die hinteren Türen zu öffnen und so ins Innere des Fahrzeugs zu gelangen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie dann diverse Werkzeuge, unter anderem Bohrmaschinen. Die genaue Aufstellung des Diebesgutes befindet sich derzeit noch in Arbeit. Alleine der Schaden an den Fahrzeugen liegt jeweils im dreistelligen Bereich. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum im Bereich der Kirchnerstraße, Ahlerstraße und Ahler Grenzweg etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell