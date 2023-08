POL-PDLD: Ungebetender Gast wird per Haftbefehl gesucht

Germersheim (ots) - Am Samstagabend gegen 19:10 Uhr konnte eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Germersheim einen Auffahrunfall im Bereich eines Kreisverkehrs in der Münchener Straße in Germersheim beobachten. Als die Beamten zur Unfallaufnahme zu den unfallbeteiligten PKW gingen, flüchtete der männliche Unfallverursacher mit seinem PKW und gefährdete hierbei den zwischenzeitlich aus seinem Fahrzeug ausgestiegenen 44-jährigen weiteren Unfallbeteiligten. Umgehend ...

