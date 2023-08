Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch ins Freibad Edesheim - Zeugen gesucht!

Edesheim (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag, 25.08.2023, 21:00 Uhr und Samstag, 26.08.2023, 05:20 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter ein Fenster zu einem Duschraum im Freibad auf. Die Täter betraten die Räumlichkeiten, entwendeten aber nichts. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500EUR. Zeugen, die im Bereich des Freibads in der Leonhard-Eckel-Siedlung verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, setzen sich bitte mit der Polizei Edenkoben unter Tel: 06323-9550 oder per Email piedenkoben@polizei.rlp.de in Verbindung.

