Polizei Homberg

POL-HR: Frielendorf-Todenhausen - Einbruch in Ferienhaus - Täter flüchten ohne Beute

Homberg (ots)

Pressemitteilung der Polizeidirektion Schwalm-Eder vom 28.09.2023:

Frielendorf-Todenhausen

Einbruch in Ferienhaus

Tatzeit: Samstag, 23.09.2023, 15:00 Uhr bis Montag, 25.09.2023, 19:00 Uhr

Unbekannte sind in ein Ferienhaus in der Straße "Am Hehlberg" in Frielendorf-Todenhausen eingebrochen.

Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür des Einfamilienhauses welches als Ferienhaus genutzt wird auf und gelangten so gewaltsam in den Innenbereich. Im Anschluss zogen die unbekannten Täter allerdings ohne Beute ab und konnten unerkannt entkommen.

Der Sachschaden wird auf 300,- EUR geschätzt.

Die Polizeistation Homberg ermittelt.

Hinweise bitte unter Telefon 05681/774-0-

Jens Breitenbach, PHK -Pressesprecher-

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell