POL-HR: Schwalmstadt-Ziegenhain - Einbruch in Büroräume eines Busunternehmens - Bargeld entwendet

Homberg (ots) - Schrecksbach Unbekannte Täter haben in dem Zeitraum von Freitag 18:00 Uhr bis Samstag 15:30 Uhr die Heckscheibe eines PKW mit einem unbekannten Gegenstand beschädigt. Der PKW stand zur Tatzeit vor der Wohnanschrift der Geschädigten in der Straße "Am Haintriesch" in Schrecksbach Holzhausen. Am PKW entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von ca. 400 Euro. Hinweise auf die unbekannten Täter liegen ...

