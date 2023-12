POL-BOR: Rhede - Abgestellten Wagen beschädigt

Borken (ots) - Tatort: Borken-Gemen, Brahmsweg; Tatzeit: 08.12.2023, 04.45 Uhr; Gezündelt haben Unbekannte in der Nacht zum Freitag in Borken-Gemen: Die Täter hatten in einem als Werkstatt genutzten Anbau auf einem Grundstück am Brahmsweg eine Grillschale derart in Brand gesetzt, dass der Raum verrußte. Zudem kippten die Unbekannten nach ersten Erkenntnissen eine chemische Flüssigkeit in ein Aquarium. Ein Anwohner ...

