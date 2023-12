Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Ford Fiesta gestohlen

Borken (ots)

Tatort: Borken, De-Wynen-Gasse;

Tatzeit: 07.12.2023, zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr;

Ein geparktes Auto gestohlen haben Unbekannte am Donnerstag in Borken. Der blau lackierte Ford Fiesta mit RE-Kennzeichen für den Kreis Recklinghausen hatte auf einem Parkplatz an der De-Wynen-Gasse gestanden. Dort kam es zwischen 10.00 Uhr und 13.00 Uhr zu der Tat. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell