Polizei Braunschweig

POL-BS: Versammlung am Samstag

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Innenstadt

02.03.2024, 13.00 - 17.00 Uhr

Sternmarsch und anschließender gemeinsamer Aufzug vom "Bündnis gegen Rechts" verlief ohne besondere Vorkommnisse

Am Samstagnachmittag hatte das "Bündnis gegen Rechts Braunschweig" zu einer Versammlung unter dem Motto "Eine solidarische Stadt für eine solidarische Welt" aufgerufen. Ab 13.00 Uhr starteten aus verschiedenen Richtungen drei Aufzüge in Form eines Sternmarsches in Richtung Schloßplatz in der Innenstadt. Gegen 14.00 Uhr vereinigten sich die drei Aufzüge am Schloßplatz und unter weiterem Zulauf begann gegen 14.15 Uhr eine Auftaktkundgebung mit diversen Redebeiträgen zu der sich ca. 2000 Versammlungsteilnehmende einfanden. Um 14.35 Uhr formierte sich die Versammlung zu einem Aufzug durch die Innenstadt, dessen Streckenverlauf zuvor mit der Versammlungsbehörde und der Polizei kooperiert wurde. Nach einer Zwischenkundgebung auf dem Kohlmarkt erreichte der Aufzug gegen 15.45 Uhr wieder den Schloßplatz, bevor die Versammlung gegen 16.00 Uhr beendet wurde. Es kam im Verlauf der Versammlung zu keinerlei besonderen Vorkommnissen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell